«Сейчас девушек такого калибра нет». Жулин – о деградации женского фигурного катания

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и тренер Александр Жулин ответил на вопрос, видит ли он деградацию в женском одиночном катании в России и в мире.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что и в российском, и в зарубежном одиночном женском катании наблюдается стагнация и, может быть, даже и деградация.

«Не так просто ответить, деградирует ли наше женское фигурное катание. Совсем недавно у нас были великие Трусова, Щербакова и Валиева. Причём важно, что их масштаб был связан не только с международными успехами, но и с личными качествами. Сейчас девушек такого калибра нет и близко, даже на горизонте никого не могу выделить.

В мировом катании без нас тоже полная деградация. Помню Алису Лью, когда ей было 13 лет. Никогда бы не подумал, что она сможет выиграть что-то серьёзное во взрослой карьере. Катается она здорово, но тройных акселей у неё нет. Это даже не близко к уровню Трусовой или Щербаковой.

Без российского женского катания всё ещё невозможно представить мировое. Из-за нашего отстранения потеряли все. У нас нет таких же звёзд, как раньше, а иностранцы не могут развиваться без конкуренции с российскими фигуристками», – приводит слова Жулина Sport24.