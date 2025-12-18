Скидки
Петросян не заявила тройной аксель в короткой программе чемпионата России — 2026

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян не заявила прыжок «ультра-си» — тройной аксель в короткой программе чемпионата России — 2026. Об этом свидетельствует опубликованная Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявка технического контента фигуристок, участвующих в турнире.

Женщины-одиночницы выступят с короткими программами в пятницу, 19 декабря. Стартовый номер Петросян — 15.

Тройной аксель заявили три фигуристки: Дина Хуснутдинова, Мария Елисова и Камилла Нелюбова.

В текущем сезоне-2025/2026 Петросян ни разу не делала тройной аксель на соревнованиях. Накануне старта чемпионата России исполнение фигуристкой прыжка было опубликовано в соцсетях тренерского штаба спортсменки.

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026 пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.


