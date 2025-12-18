Энберт оценил влияние выступлений Петросян и Гуменника на ЧР на мотивацию перед ОИ-2026

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Александр Энберт поделился мнением, повлияет ли возможное поражение на чемпионате России – 2025 Аделии Петросян и Петра Гуменника на их мотивацию перед Олимпийскими играми – 2026.

— На ваш взгляд, станет ли поражение для Аделии и Петра сильным ударом перед Олимпиадой? Или же это будет дополнительной мотивацией к улучшению результатов?

— Учитывая, что отбор был год назад, это чемпионат России, на котором не проводится отбор на ближайшие Олимпийские игры. Поэтому спортсмены в какой-то степени психологически настраивают себя так, что этот турнир не решающий судьбу, а турнир, который поможет им произвести последние какие-то настройки своей программы, контента перед Олимпиадой.

Какой бы ни был прокат на чемпионате России, это, конечно, будет влиять. Любому спортсмену хочется хорошо откатать, получить подтверждение того, что он идет правильным путём, тренировки идут правильно, всё получается на соревнованиях. Это, конечно, хорошая мотивация.

Спортсмены не очень сильно распространяются по поводу задач на чемпионате страны. И мы по большому счёту о них не знаем. Только то, что тренеры скажут, что-то сами спортсмены в интервью говорят. Конечно, все скажут, что они всегда хотят побеждать и всё прочее.

Но при более широком восприятии этого вопроса не думаю, что какой-то из неудачных прокатов станет прямо ударом. Это скорее будет точкой, на что нужно обратить внимание перед Олимпийскими играми. А вот хорошее выступление станет хорошей мотивацией, – приводит слова Энберта «Спорт день за днём».