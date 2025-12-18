Энберт — о ЧР: судьи будут внимательнее к прокатам Гуменника и Петросян перед ОИ

Серебряный призёр Олимпиады в Пхёнчхане Александр Энберт поделился мнением, сможет ли повлиять факт участия Аделии Петросян и Петра Гуменника в Олимпийских играх – 2026 на оценки, которые будут выставлять им судьи на чемпионате России – 2025.

— Есть опасения, что судьи будут завышать оценки Гуменнику и Петросян на ЧР. Вы разделяете эти опасения?

— В фигурном катании есть человеческий фактор, конечно. Не думаю, что есть какое-то вот прямо желание у судей ставить им очень высокие баллы несмотря ни на что.

Но с точки зрения этого фактора, спортсмены, которые готовятся к Олимпиаде, наверное, вызывают больший трепет у судей. И думаю, как минимум они будут пристальнее смотреть за докрутами, компонентами. И стараться решать, как и написано в правилах, все спорные вопросы в пользу спортсмена, – приводит слова Энберта «Спорт день за днём».