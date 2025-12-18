ЧР по фигурному катанию — 2026: даты, расписание, участники, призовые, где смотреть

В четверг, 18 декабря, стартует чемпионат России по фигурному катанию — 2026. Его примет Санкт-Петербург. Турнир продлится четыре дня — с 18 по 21 декабря. Соревнования пройдут в мужском и женском одиночном катании, среди спортивных пар и в танцах на льду.

Трансляцию турнира будет осуществлять Первый канал.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников чемпионата России, а также с расписанием соревнований и призовым фондом.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Состав участников

Мужчины: Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семён Соловьёв, Николай Угожаев, Григорий Федоров, Дамир Черипка.

Женщины: Софья Акатьева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Ева Зубкова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Расписание соревнований (время начала — московское)

18 декабря, четверг

16:00 – танцы на льду, ритм-танец

19:00 – пары, короткая программа

19 декабря, пятница

15:30 – мужчины, короткая программа

18:45 – женщины, короткая программа

20 декабря, суббота

13:00 – танцы на льду, произвольный танец

16:10 – пары, произвольная программа

18:45 – женщины, произвольная программа

21 декабря, воскресенье

15:00 – мужчины, произвольная программа

18:10 – церемония награждения

19:00 – показательные выступления

Победители турнира получат 2,5 млн рублей. Серебряные призёры заработают 1,5 млн, а бронзовые — 1 млн.