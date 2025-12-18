Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: состав участников

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат России – 2025. Состав участников

Мужчины: Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Никита Сарновский, Евгений Семененко, Семён Соловьёв, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров, Дамир Черипка.

Женщины: Софья Акатьева, Ксения Гущина, Алиса Двоеглазова, Мария Елисова, Мария Захарова, Ева Зубкова, Арина Кудлай, Елизавета Куликова, Анна Ляшенко, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Анна Фролова, Дина Хуснутдинова, Вероника Яметова.

Спортивные пары: Юлия Артемьева/Алексей Брюханов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анна Москалёва/Артём Родзянов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Валерия Ходыкина/Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Майя Шегай/Андрей Шадерков, Таисия Щербинина/Артём Петров.

Танцы на льду: Алиса Абдуллина/Егор Петров, Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.