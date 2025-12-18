Скидки
«Совершенно не согласен». Авербух — о словах Ягудина о деградации женского катания

Комментарии

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и хореограф Илья Авербух заявил, что не согласен с мнением, что в российском женском фигурном катании наблюдается деградация.

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что и в российском, и в зарубежном одиночном женском катании наблюдается стагнация, может быть, даже и деградация.

«Совершенно не согласен с тем, что наше женское катание стоит на месте или деградирует. Сейчас есть общемировая тенденция, связанная с возрастными показателями допуска. Техническая сложность программ упала у фигуристов по всему миру. Конечно, мы не исключение. Несмотря на это, уверен, мы остаёмся на лидирующих позициях. Заочно это подтвердил мировой финал Гран-при.

Сложно сравнивать, каким был разрыв между нами и следующей лучшей страной до отстранения и какой он сейчас. Надеюсь, скоро мы сможем объективно оценить это в очной борьбе. Есть достаточно причин полагать, что в ближайшее время это произойдёт. На данный момент у нас достаточно сильных фигуристок, чтобы мы справедливо могли называть себя сильнейшими.

Разговоры о том, что мы можем быть не первыми на Олимпиаде, связаны только с долгой паузой. Аделия Петросян не выступала на международной арене, но потенциал и набор умений у неё лучшие в мире. Вопрос только в том, сможет ли она все это показать. Например, американка Алиса Лью способна выиграть, только если соперницы сильно ошибутся. Аделия ни от кого не зависит — она самая сильная фигуристка в мире», — приводит слова Авербуха Sport24.

Комментарии
