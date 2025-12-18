Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: где смотреть, расписание трансляций

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала. Часть прокатов можно посмотреть в прямом эфире на ТВ.
Также можно следить за ходом соревнований с помощью лайв-трансляции «Чемпионата».
Фигурное катание. Чемпионат России – 2026. Расписание трансляций
18 декабря, четверг
16:00 – танцы на льду, ритм-танец.
18:45 – пары, короткая программа.
19 декабря, пятница
15:30 – мужчины, короткая программа.
18:25 – женщины, короткая программа.
20 декабря, суббота
13:00 – танцы на льду, произвольный танец.
15:45 – пары, произвольная программа.
18:05 – женщины, произвольная программа.
21 декабря, воскресенье
15:00 – мужчины, произвольная программа.
18:10 – церемония награждения.
19:00 – показательные выступления.