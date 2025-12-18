Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: где смотреть, расписание трансляций

Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: где смотреть, расписание трансляций
Комментарии

С 18 по 21 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат России – 2026 по фигурному катанию. В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала. Часть прокатов можно посмотреть в прямом эфире на ТВ.

Также можно следить за ходом соревнований с помощью лайв-трансляции «Чемпионата».

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026. Расписание трансляций

18 декабря, четверг
16:00 – танцы на льду, ритм-танец.
18:45 – пары, короткая программа.

19 декабря, пятница
15:30 – мужчины, короткая программа.
18:25 – женщины, короткая программа.

20 декабря, суббота
13:00 – танцы на льду, произвольный танец.
15:45 – пары, произвольная программа.
18:05 – женщины, произвольная программа.

21 декабря, воскресенье
15:00 – мужчины, произвольная программа.
18:10 – церемония награждения.
19:00 – показательные выступления.

Материалы по теме
Степанова и Букин идут за пятым золотом ЧР, а Бойкова и Козловский — за третьим? LIVE
Live
Степанова и Букин идут за пятым золотом ЧР, а Бойкова и Козловский — за третьим? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android