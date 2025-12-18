Скидки
Фролова смешила соперниц, Муравьёва позировала с Мишиным. Фото фигуристов на жеребьёвке ЧР

Фролова смешила соперниц, Муравьёва позировала с Мишиным. Фото фигуристов на жеребьёвке ЧР
17 декабря в Санкт-Петербурге прошла жеребьёвка чемпионата России — 2026 по фигурному катанию. Спортсмены узнали, в каком порядке будут выступать в первом виде соревнований — короткой программе или ритм-танце.

Лучшие кадры жеребьёвка чемпионата России — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Соревнования во дворце спорта «Юбилейный» пройдут с 18 по 21 декабря. В четверг турнир откроют спортивные пары и танцевальные дуэты. Сильнейшим достались последние стартовые номера. Так, ритм-танец завершит противостояние Александры Степановой/Ивана Букина с Василисой Кагановской/Максимом Некрасовым. А в короткой программе у пар друг за другом на лёд выйдут Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.

