Чемпионат России по фигурному катанию — 2026: расписание на 18 декабря 2025 года

Сегодня, 18 декабря, в Санкт-Петербурге начинается чемпионат России по фигурному катанию — 2026. В первый день танцоры на льду представят ритмические танцы, а спортивные пары выступят с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня на четверг.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026. Расписание соревнований на 18 декабря (время начала московское):

  • 16:00 – танцы на льду, ритм-танец;
  • 19:00 – пары, короткая программа.

Чемпионат России продлится четыре дня, он завершится 21 декабря.

В прошлом году чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин, в спортивных парах — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Календарь чемпионата России по фигурному катанию -- 2026
