«Больших тёмных лошадок не предвидится». Авербух — об ожиданиях от чемпионата России

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух рассказал о своих ожиданиях от чемпионата России по фигурному катанию, который начинается в четверг, 18 декабря. Также он заявил, что результат Аделии Петросян и Петра Гуменника не гарантирует им успех или неудачу на предстоящих Олимпийских играх.

«Безусловно, интерес большой к тому, в какой форме ребята подойдут. Не знаю, смогу ли смотреть онлайн, но обязательно лучших посмотрю в записи. Пожелаю всем удачи. Чемпионат России — главный старт сезона для наших спортсменов. Фавориты понятны. Во всех видах есть те, кто будет бороться за первое и второе место. Их имена любому специалисту объяснимы. Каких-то больших тёмных лошадок не предвидится.

Победа или не победа ничего не гарантирует на Олимпиаде ни Петру, ни Аделии: успешное выступление не гарантирует, что так же будет на Олимпиаде, и неуспешное ничего не гарантирует. Считаю, любая победа, конечно, приносит определённое окрыление, но условное поражение может ещё больше разозлить и тоже добавить мотивации. Самое главное, чтобы не было травм и пик формы пришёлся именно на февраль, когда будет Олимпиада, а не сейчас на чемпионат России. Всё-таки главный старт для этих двух спортсменов — это Олимпийские игры», — приводит слова Авербуха Sport24.