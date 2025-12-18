ЧР-2026: онлайн-трансляция выступлений Бойковой/Козловского, Степановой/Букина

Сегодня, 18 декабря, в Санкт-Петербурге начинается чемпионат России по фигурному катанию — 2026. В первый день танцоры на льду представят ритмические танцы, а спортивные пары выступят с короткими программами. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию выступлений спортсменов в обеих дисциплинах.

Также за развитием событий можно будет следить в матч-центре «Чемпионата».

В 16:00 мск начнутся прокаты ритмического танца, в 19:00 в борьбу вступят спортивные пары.

Турнир продлится четыре дня и завершится в воскресенье, 21 декабря. В прошлом году чемпионами России в танцах на льду стали Александра Степанова и Иван Букин, в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов.