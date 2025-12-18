Анна Фролова выступит на чемпионате России с прошлогодней произвольной программой

Российская фигуристка Анна Фролова выступит на чемпионате России — 2026 с прошлогодней произвольной программой, поставленной на композицию из мюзикла «Кошки». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Фролова на чемпионате России будет исполнять прошлогоднюю произвольную программу на музыку из мюзикла «Кошки», — приводит слова источника ТАСС.

Также спортсменка во время тренировки перед началом соревнований исполняла программу под прежнюю музыку. До этого на стартах текущего сезона Фролова выступала под песню Miracle Сары Брайтман.

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря. Женщины представят короткие программы в пятницу, 19 декабря. Борьба за медали в произвольной программе развернётся 20 декабря.