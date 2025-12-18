Скидки
Фигурное катание

«Вот так быстро бежит время». Туктамышева выложила пост после дня рождения

Комментарии

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева опубликовала у себя на странице в соцсети пост по итогам своего дня рождения. 17 декабря фигуристке исполнилось 29 лет.

В свой день рождения спортсменка посетила жеребьёвку чемпионата России — 2026, который проходит в Санкт-Петербурге. На данный момент она работает в тренерском штабе своего наставника Алексея Мишина.

Фото: Личный архив Елизаветы Туктамышевой

«А ещё вчера мне исполнилось 29 лет. Вот так быстро бежит время, но в этом нет ничего страшного», — подписала публикацию Туктамышева.

В ноябре 2025 года фигуристка официально объявила о завершении спортивной карьеры. Она не выступала на соревнованиях с 2023 года.

