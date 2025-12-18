«Кажется неэтичным отвечать на этот вопрос». Щербакова — на вопрос Ягудина о 3A Трусовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова ответила Алексею Ягудину на вопрос, была ли риском попытка серебряного призёра Олимпиады в Пекине Александры Трусовой исполнить в короткой программе на Олимпийских играх тройной аксель, с которого фигуристка упала. Щербакова посчитала неэтичным отвечать на заданный вопрос.

— По твоему мнению, попытка Саши Трусовой исполнить тройной аксель была риском? Ну сейчас прошло уже много лет, уже постфактум…

— Безусловно, у меня есть мнение на этот счёт, но мне кажется всё-таки неэтичным отвечать на этот вопрос, — сказали Щербакова и Ягудин в эфире Первого канала во время трансляции тренировок женщин перед чемпионатом России — 2026.