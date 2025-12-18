Скидки
Фигурное катание

«Не могу кататься без перевязки». Фигуристка Леонтьева — о выступлении на ЧР после травмы

«Не могу кататься без перевязки». Фигуристка Леонтьева — о выступлении на ЧР после травмы
Комментарии

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, высказались о выступлении на чемпионате России после травмы партнёрши.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Идёт

Горелкин: Мы рады, что мы здесь выступаем, находимся в прекрасном Петербурге. Были безумно счастливы выступить, ощутить соревновательный момент.

Леонтьева: Последние события подкосили действительно, мы рады выступать здесь, публика поддерживала классно. Довольны тем, что откатали ритмический танец. Мы меняли некоторые моменты в наших программах, всё-таки это нужные пальцы, левая рука участвует во всех хватах. Пока не могу кататься без перевязки, пальцам больно, когда идёт прямое взаимодействие руки с рукой. Не могу завязывать коньки сама, пальцы не сгибаются и не разгибаются, но разминаю их, с каждым днём всё становится лучше.

Горелкин: Зато я научился завязывать Соне коньки, она привередлива в этом плане (улыбается). Перед тренировкой пять раз перевязываешь коньки, потому что неудобно.

Леонтьева: Даня — лучший партнёр, терпел мои капризы (улыбается), — передаёт слова Леонтьевой и Горелкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

