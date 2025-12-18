Скидки
Фигурное катание

Леонтьева и Горелкин ответили на вопрос, хотели ли пропустить ЧР из-за травмы

Комментарии

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, рассказали, планировали ли они пропустить чемпионат России – 2026 из-за травмы партнёрши. В первый день соревнований танцевальных пар фигуристы набрали 75,90 балла за ритм-танец.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

Леонтьева: Не было мысли пропустить чемпионат России? Ни в коем случае.

Горелкин: Нет, не вариант вообще. Это потрясающий старт, который никак не хочется пропускать, — передаёт слова Леонтьевой и Горелкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Чемпионат России – 2026 проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся с 18 по 21 декабря.

Новости. Фигурное катание
