Леонтьева и Горелкин ответили на вопрос, хотели ли пропустить ЧР из-за травмы

Российские фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, выступающие в танцах на льду, рассказали, планировали ли они пропустить чемпионат России – 2026 из-за травмы партнёрши. В первый день соревнований танцевальных пар фигуристы набрали 75,90 балла за ритм-танец.

Леонтьева: Не было мысли пропустить чемпионат России? Ни в коем случае.

Горелкин: Нет, не вариант вообще. Это потрясающий старт, который никак не хочется пропускать, — передаёт слова Леонтьевой и Горелкина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Чемпионат России – 2026 проходит в Санкт-Петербурге. Соревнования состоятся с 18 по 21 декабря.