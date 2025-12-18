«На лице всё было написано». Пасечник и Чиризано — об успешном прокате ритм-танца на ЧР

Серебряные призёры финала Гран-при России — 2025 в танцах на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано поделились эмоциями после проката своего ритм-танца на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. За него они получили от судей 79,37 балла.

Пасечник: Думаю, на моём лице всё было написано. Я сегодня безумно счастлива. Надеюсь, моё настроение сохранится и на произвольный танец, и после произвольного танца, я приложу все усилия для этого. Сегодня получилось. Есть детали, над которыми надо работать, но нам удалось продемонстрировать ту работу, которую мы выполняем изо дня в день.

Как шла подготовка к ЧР? Всё было потрясающе, мы приходили на тренировку в замечательном настроении, в ресурсе. Были замечательные отношения с тренером, всё старались исправить, улучшить. Работа кипела, слава богу, не напрасно. Это всегда приятно.

Психологического давления не было, работа была изо дня в день на максимум. Лично мне надо было с самой собой проработать какие-то детали в технике, найти подход, что-то убрала из тренировочного процесса. Как-то так, постепенно, надеюсь, что окончательно вышла на верный путь.

Чиризано: Мы очень рады, хочется побыстрее посмотреть видео, откатать произвольный и радоваться. Сегодня поддержка была колоссальная, спасибо большое болельщикам, — передаёт слова Пасечник и Чиризано корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.