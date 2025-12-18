Жданова и Бабаев-Смирнов назвали крышесносным свой танец под «Казанову» Леонтьева

Российский танцевальный дуэт Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов прокомментировали прокат своего ритм-танца на чемпионате России – 2026. Судьи оценили его в 73,02 балла.

Бабаев-Смирнов: Мы очень довольны, постарались сделать всё, что можем на данный момент. По эмоциям, конечно, это что-то крышесносное. У меня лично ощущения такие, уместно ли сравнивать, но раз в 10 сильнее, чем на этапах Гран-при России. И эта публика.

Жданова: Хотим сказать спасибо публике. Такой тёплый приём!

Бабаев-Смирнов: Ещё до начала проката все начали нам кричать, а мы даже в первую позу не встали!

Жданова: Не надоела ли за сезон эта программа? Нет. Мы даже утром в зале, когда программы проходили, включили в наушниках — стояли и пританцовывали.

Бабаев-Смирнов: Мы можем в плохом настроении быть, в хорошем, сонными, бодрыми, но смотрим друг на друга — и танец сам собой начинается, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.