Щербакова и Гончаров раскрыли, над чем работали во время подготовки к ЧР-2026

Российские фигуристы Анна Щербакова и Егор Гончаров, выступающие в танцах на льду, рассказали, над чем провели работу при подготовке к чемпионату России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Щербакова: Ощущения исключительно позитивные. Сегодня мы танцевали друг с другом, я смотрела Егору в глаза и знала, что у нас всё получится.

Работали над физикой и качеством. Мы с Егором обговариваем, какие бы места хотели занять, но первоочередно — проехать чисто. Баллами очень довольны.

Гончаров: Мне кажется, у нас всё получилось. К чемпионату России подошли с особой тщательностью, увеличили количество прокатов, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.