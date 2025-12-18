Скидки
«Хотим Новый год и оливье». Фигуристы Коломенская и Фролов — об эмоциях от проката на ЧР

Комментарии

Российский танцевальный дуэт Анна Коломенская и Артём Фролов прокомментировали прокат своего ритм-танца на чемпионате России – 2026. Судьи оценили его в 70,03 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

Коломенская: Устали. Хотим Новый год, есть оливье. Надо ещё произвольный танец откатать, мы готовимся, всё хорошо, а потом – оливье и Новый год.

Фролов: Очень классно было кататься под новую музыку, поменяли первую часть в нарезке, с ней как будто легче. Более эмоционально получается проезжать первую часть, надеюсь, все оценили.

Коломенская: Также поменяли костюм. Хотелось что-то другое, решили попробовать в той же цветовой гамме, но в другом дизайне. Каково подниматься в «кик» по лестнице после проката? Тяжело (улыбается).

Фролов: Приходится и во время проката себя контролировать, и после «кика» напрягаются мышцы.

Коломенская: Спускаться было тоже тяжело, но мне помог джентльмен, — передаёт слова Коломенской и Фролова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

