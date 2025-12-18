Скидки
Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты ритм-танцев, 18 декабря 2025

Степанова и Букин — лучшие в ритм-танце на чемпионате России, Кагановская/Некрасов — 2-е
Комментарии

В Санкт-Петербурге завершились прокаты ритм-танцев в рамках чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. Промежуточными лидерами соревнований стали четырёхкратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин, судьи оценили их прокат в 87,45 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат России – 2026, Санкт-Петербург. Танцы на льду. Ритм-танец

  1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,45 балла.
  2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 84.82.
  3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 80,22.
  4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 79,37.
  5. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 76,76.
  6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 76,47.

Танцевальные дуэты на ЧР представят свои произвольные танцы и разыграют медали 20 декабря. Начало – в 13:00 мск.

