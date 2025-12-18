Степанова и Букин — лучшие в ритм-танце на чемпионате России, Кагановская/Некрасов — 2-е
В Санкт-Петербурге завершились прокаты ритм-танцев в рамках чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. Промежуточными лидерами соревнований стали четырёхкратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин, судьи оценили их прокат в 87,45 балла.
Фигурное катание. Чемпионат России – 2026, Санкт-Петербург. Танцы на льду. Ритм-танец
- Александра Степанова/Иван Букин – 87,45 балла.
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 84.82.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 80,22.
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 79,37.
- Анна Щербакова/Егор Гончаров – 76,76.
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 76,47.
Танцевальные дуэты на ЧР представят свои произвольные танцы и разыграют медали 20 декабря. Начало – в 13:00 мск.
