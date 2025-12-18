«Город чуть не снесли». Степанова/Букин — о своём ритм-танце на чемпионате России – 2026

Четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали лучший результат в ритм-танце на чемпионате России – 2026. Судьи оценили их прокат в 87,45 балла.

«Сегодня было приятно услышать добрые слова от наших тренеров. Мы и с эмоциональной точки зрения, и с технической, так как она очень дорого стоит, выложились.

Шутили, что город, Санкт-Петербург, чуть не снесли. Разогнались так сильно, выложились. И зрителям спасибо, что хлопали в такт, нас это подстёгивало», — сказали Степанова/Букин в эфире Первого канала.

Танцевальные дуэты на ЧР представят свои произвольные танцы и разыграют медали 20 декабря. Начало – в 13:00 мск.