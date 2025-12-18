Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Город чуть не снесли». Степанова/Букин — о своём ритм-танце на чемпионате России – 2026

«Город чуть не снесли». Степанова/Букин — о своём ритм-танце на чемпионате России – 2026
Комментарии

Четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали лучший результат в ритм-танце на чемпионате России – 2026. Судьи оценили их прокат в 87,45 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

«Сегодня было приятно услышать добрые слова от наших тренеров. Мы и с эмоциональной точки зрения, и с технической, так как она очень дорого стоит, выложились.

Шутили, что город, Санкт-Петербург, чуть не снесли. Разогнались так сильно, выложились. И зрителям спасибо, что хлопали в такт, нас это подстёгивало», — сказали Степанова/Букин в эфире Первого канала.

Танцевальные дуэты на ЧР представят свои произвольные танцы и разыграют медали 20 декабря. Начало – в 13:00 мск.

Материалы по теме
Степанову/Букина тянут на уровень чемпионов ОИ, Кагановская/Некрасов будут бороться. LIVE
Live
Степанову/Букина тянут на уровень чемпионов ОИ, Кагановская/Некрасов будут бороться. LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android