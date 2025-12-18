«Прокат был очень хороший». Степанова — о ритм-танце на чемпионате России

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прокомментировали прокат ритм-танца на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Фигуристы лидируют после первого дня соревнований, набрав 87,45 балла.

Степанова: Наш прокат был очень хороший. Мы сделали почти всё, что делали на тренировках. Надо посмотреть, но, возможно, нам можно сократить расстояния на нескольких элементах, особенно на параллельных – твиззлах, вращениях.

Букин: Вы же как спортсмены понимаете, что нельзя полностью быть довольным прокатом. Всегда есть какие-то неточности.

Ягудин: Не знаю, я часто был довольным своими прокатами полностью (смеётся), – сказали фигуристы в эфире Первого канала.