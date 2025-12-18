«Три дня лежала с температурой». Фигуристка Миронова — о болезни при подготовке к ЧР-2026

Российский танцевальный дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко рассказали о проблеме, с которой столкнулись перед выступлением на чемпионате России – 2026. По итогам ритм-танца они занимают третье место (80,22 балла).

Миронова: Как шла подготовка к чемпионату России? Прошлая неделя выбила, я лежала с температурой 38,5°C, где-то так. Три дня она держалась, состояние было, мягко сказать, не очень хорошее. Но я была рада, думаю, что худшее, что могло произойти, сейчас чувствую себя прекрасно.

Устенко: Пока Екатерины не было, выходил на лёд, делал сольный прокат, проходил элементы и минут через 40 мог идти домой, — передаёт слова Мироновой и Устенко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.