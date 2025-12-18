Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Букин — о поддержке Тарасовой на трибунах: понимаю, что не могу что-то не сделать

Букин — о поддержке Тарасовой на трибунах: понимаю, что не могу что-то не сделать
Комментарии

Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, рассказал, как на него повлиял тот факт, что Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Оксана Домнина наблюдали за их ритм-танцем на чемпионате России – 2026.

Букин и Степанова стали лучшими в ритм-танце на ЧР-2026, набрав 87,45 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

«У нас на дорожке есть пауза, мы отворачиваемся и поворачиваемся и в итоге смотрим прямо на них. Они прямо там сидят. Татьяна Анатольевна хлопает, улыбается. Для меня это такое уважение. И я понимаю, что не могу дальше что-то не сделать в прокате. Я сильнее ещё поехал в этот момент. Спасибо большое им всем», — сказал Букин в эфире Первого канала.

Материалы по теме
Рокировка года. Бойкова/Козловский не дадут Мишиной/Галлямову вернуться на вершину? LIVE
Live
Рокировка года. Бойкова/Козловский не дадут Мишиной/Галлямову вернуться на вершину? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android