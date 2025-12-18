Букин — о поддержке Тарасовой на трибунах: понимаю, что не могу что-то не сделать

Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, рассказал, как на него повлиял тот факт, что Татьяна Тарасова, Роман Костомаров и Оксана Домнина наблюдали за их ритм-танцем на чемпионате России – 2026.

Букин и Степанова стали лучшими в ритм-танце на ЧР-2026, набрав 87,45 балла.

«У нас на дорожке есть пауза, мы отворачиваемся и поворачиваемся и в итоге смотрим прямо на них. Они прямо там сидят. Татьяна Анатольевна хлопает, улыбается. Для меня это такое уважение. И я понимаю, что не могу дальше что-то не сделать в прокате. Я сильнее ещё поехал в этот момент. Спасибо большое им всем», — сказал Букин в эфире Первого канала.