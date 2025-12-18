Степанова/Букин — о сложностях ритм-танца: думали, как же это вкатывать

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, рассказали, с какими сложностями сталкивались в процессе постановки ритм-танца. Фигуристы лидируют на чемпионате России – 2026 после исполнения ритм-танца, набрав 87,45 балла.

«Когда мы выбирали музыку и начинали ставить, то думали, как же будем это вкатывать. Тут так тяжело попасть во все акценты. Столько там рук, столько сложных элементов, которые надо вкатать. И сегодня я выдохнула только на последней позе. Очень классно, что мы сегодня смогли не думать о том, что устали, или о том, что что-то не получалось. Пришлось держать прокат до самого конца. И мы справились.

Мы долго искали эту музыку. Долго думали, что сделать, чтобы это не был банальный Майкл Джексон. В итоге постановка с Петром Чернышёвым нам очень подошла. Мы работали над тем, чтобы нигде не проседала эта программа, уделяли внимание физической составляющей и эмоциям. Спасибо ему за помощь», – сказали фигуристы в эфире Первого канала.