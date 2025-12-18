Скидки
Кагановская и Некрасов высказались о нервной подготовке к чемпионату России — 2026

Победители финала Гран-при России – 2025 в танцах на льду Василиса Кагановская и Максим Некрасов рассказали о нервозной подготовке к чемпионату России – 2026. После ритм-танца дуэт занимает второе место.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

Кагановская: Мы готовились долго, много тренировались, работали над техникой, над программами. Очень рады, что сегодня получилось показать чистый прокат. Перед прокатом поняла, что не особо переживаю, последние две недели настолько переживала, что нервов не осталось.

Некрасов: Мы были более спокойны, это был рабочий прокат, — передаёт слова Кагановской и Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

