Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Степанова/Букин признались, что испытали облегчение после ритм-танца на чемпионате России

Степанова/Букин признались, что испытали облегчение после ритм-танца на чемпионате России
Комментарии

Четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин поделились эмоциями от проката своего ритм-танца на чемпионате России – 2026.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Идёт

Букин: Честно, мы тоже, когда только приехали сюда, подумали: какой у нас по счёту чемпионат России? Насчитали 10-й. Ошиблись на пару. Это 12-й для нас. Это классно, честно. Очень круто. Обожаю Питер. Спасибо болельщикам, зрители на трибунах невероятные. Эмоции после проката потрясающие! Классно, получаем удовольствие и во время, и после.

Степанова: Вы абсолютно правы, в конце после ритм-танца было облегчение. Какой бы ни был чемпионат России по счёту, это всегда очень важный старт. Это такой рубеж, отправная точка, когда ты должен действительно показать свою работу на протяжении половины года. На тебя ложится ответственность, нагрузка, что нужно показать себя с точки зрения техники, эмоций. Чемпионат России – это нервный старт. Не знаю, почему так, — передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Рокировка года. Бойкова/Козловский не дадут Мишиной/Галлямову вернуться на вершину? LIVE
Live
Рокировка года. Бойкова/Козловский не дадут Мишиной/Галлямову вернуться на вершину? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android