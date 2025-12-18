Степанова/Букин признались, что испытали облегчение после ритм-танца на чемпионате России

Четырёхкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин поделились эмоциями от проката своего ритм-танца на чемпионате России – 2026.

Букин: Честно, мы тоже, когда только приехали сюда, подумали: какой у нас по счёту чемпионат России? Насчитали 10-й. Ошиблись на пару. Это 12-й для нас. Это классно, честно. Очень круто. Обожаю Питер. Спасибо болельщикам, зрители на трибунах невероятные. Эмоции после проката потрясающие! Классно, получаем удовольствие и во время, и после.

Степанова: Вы абсолютно правы, в конце после ритм-танца было облегчение. Какой бы ни был чемпионат России по счёту, это всегда очень важный старт. Это такой рубеж, отправная точка, когда ты должен действительно показать свою работу на протяжении половины года. На тебя ложится ответственность, нагрузка, что нужно показать себя с точки зрения техники, эмоций. Чемпионат России – это нервный старт. Не знаю, почему так, — передаёт слова Степановой и Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.