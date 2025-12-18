«Если врезаться, надо будет брать кредит». Максим Некрасов — о мультимедийных бортах на ЧР

Российский фигурист Максим Некрасов, выступающий в танцах на льду с Василисой Кагановской, высказался о наличии мультимедийных бортов на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Дуэт Кагановская/Некрасов занимает второе место после исполнения ритм-танца, набрав 84,82 балла. Лидируют после первого дня соревнования дуэт Александра Степанова/Иван Букин (87,45).

«Мы вчера обсуждали на тренировке, что, если врезаться в бортик, надо будет брать кредит (улыбается)», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фигуристы представят свои произвольные программы 20 декабря. Чемпионат России – 2026 в Санкт-Петербурге проходит с 19 по 21 декабря.