Чемпион России Букин заявил, что не любит выходные между программами

Иван Букин, выступающий в танцах на льду вместе с Александрой Степановой, признался, что не особенно доволен выходным днём между прокатами ритм-танца и произвольного танца на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Букин и Степанова стали лучшими в ритм-танце на ЧР-2026, набрав 87,45 балла.

«Я не очень люблю выходной между программами. Хочется побыстрее выступить и со спокойной душой смотреть остальные виды. Не знаю, как здесь. Похоже, как было в финале Гран-при — где был день перерыва. Может, нас куда-нибудь готовят? Но я согласен — в субботу обсудим ещё раз», — передаёт слова Букина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.