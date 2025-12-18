Кагановская отреагировала на попадание с Некрасовым в тройку после ритм-танца на ЧР

Российская фигуристка Василиса Кагановская, выступающая в танцах на льду с Артёмом Некрасовым, отреагировала на попадание в тройку лидеров после исполнения ритм-танца на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Дуэт Кагановская/Некрасов занимает второе место после исполнения ритм-танца, набрав 84,82 балла.

«Попадание в тройку? Мы очень рады, что мы откатали хорошо ритм-танец, заняли хорошее место, на произвольную будем настраиваться как обычно. Самое главное здесь – идти с холодной головой, выполнить все элементы, не думаю, что что-то поменяется в плане настроя на старт», — передаёт слова Кагановской корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.