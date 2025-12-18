Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Молния ударит в «Юбилейный». Миронова и Устенко — о настрое на произвольный танец на ЧР

«Молния ударит в «Юбилейный». Миронова и Устенко — о настрое на произвольный танец на ЧР
Комментарии

Российский танцевальный дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились эмоциями от третьего результата в ритм-танце на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

Миронова: Все нервы остались в прошлой неделе, сегодня было спокойно, в удовольствие, друг с другом, спасибо большое зрителям за ваше тепло! Мы рады оказаться в такой компании, искренне приятно находиться рядом с такими спортсменами. Что значит для нас попасть в тройку после ритм-танца? Пока ничего. Пока это – быть в моменте, отдыхать, настраиваться на произвольный, не смотреть в будущее.

Устенко: Было здорово, очень тёплый зал, спасибо зрителям, которые пришли. Это было вау. Спасибо всем причастным. Сегодня был общий, дружный лёд. В городе Санкт-Петербург мы всегда рады видеть всех. Настрой на произвольный? Так же выходишь, делаешь свою работу, получаешь удовольствие, а дальше всё зависит от многих факторов, которые не всегда зависят от тебя. Может, молния ударит в «Юбилейный», свет выключится, и мы в борт врежемся (улыбается). Молния в декабре? Это Питер, – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным
Эксклюзив
«Мы приняли решение, что идём к следующей Олимпиаде». Интервью со Степановой и Букиным
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android