«Молния ударит в «Юбилейный». Миронова и Устенко — о настрое на произвольный танец на ЧР

Российский танцевальный дуэт Екатерина Миронова и Евгений Устенко поделились эмоциями от третьего результата в ритм-танце на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Миронова: Все нервы остались в прошлой неделе, сегодня было спокойно, в удовольствие, друг с другом, спасибо большое зрителям за ваше тепло! Мы рады оказаться в такой компании, искренне приятно находиться рядом с такими спортсменами. Что значит для нас попасть в тройку после ритм-танца? Пока ничего. Пока это – быть в моменте, отдыхать, настраиваться на произвольный, не смотреть в будущее.

Устенко: Было здорово, очень тёплый зал, спасибо зрителям, которые пришли. Это было вау. Спасибо всем причастным. Сегодня был общий, дружный лёд. В городе Санкт-Петербург мы всегда рады видеть всех. Настрой на произвольный? Так же выходишь, делаешь свою работу, получаешь удовольствие, а дальше всё зависит от многих факторов, которые не всегда зависят от тебя. Может, молния ударит в «Юбилейный», свет выключится, и мы в борт врежемся (улыбается). Молния в декабре? Это Питер, – передаёт слова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.