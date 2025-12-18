Осокина рассказала, что уже привыкла отмечать день рождения на чемпионате России

Российская спортивная пара Елизавета Осокина и Артём Грицаенко прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Грицаенко: Ехали максимально на контроле, чтобы не было ошибок. Они были, но минимальные. Как откатали — так откатали. В процессе программы думал: когда это закончится? А Лиза думала про день рождения (сегодня, 18 декабря, Осокиной исполнилось 19 лет. – Прим. «Чемпионата»).

Осокина: Отмечать буду только в Перми. Иногда он выпадает раньше чемпионата России или позже, но я привыкла уже отмечать не в Перми, на тренировках. Отмечать не получается.

Грицаенко: Я пока поздравил Лизу только словами. Все мысли – о прокате.

Осокина: Есть нотка того, что сегодня особый день. Но я оставила всё на льду. Нет сил на что-то ещё, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.