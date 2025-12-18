Артемьева и Брюханов оценили свой прокат КП на ЧР-2026 после пропуска сезона

Российская спортивная пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Судьи оценили его в 68,90 балла.

Артемьева: Рада, что наконец-то получился сальхов в короткой программе, на протяжении трёх турниров он не получался, могла и в произвольной что-то сделать. Мы спокойно готовились к этому турниру, не нагоняли себя. Спокойно выходили на старт без мандража особого.

Брюханов: Мы довольны, всё получилось, немного потеряли уровни на лёгких элементах, а в целом мы довольны. Что случилось на дорожке шагов? Мы немного раньше приехали по музыке, хотел сделать растянутое движение, чтобы музыку заполнить, и в итоге слегка запнулся, — передаёт слова Артемьевой и Брюханова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.