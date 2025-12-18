Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Артемьева и Брюханов оценили свой прокат КП на ЧР-2026 после пропуска сезона

Артемьева и Брюханов оценили свой прокат КП на ЧР-2026 после пропуска сезона
Комментарии

Российская спортивная пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов прокомментировали прокат короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Судьи оценили его в 68,90 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Идёт

Артемьева: Рада, что наконец-то получился сальхов в короткой программе, на протяжении трёх турниров он не получался, могла и в произвольной что-то сделать. Мы спокойно готовились к этому турниру, не нагоняли себя. Спокойно выходили на старт без мандража особого.

Брюханов: Мы довольны, всё получилось, немного потеряли уровни на лёгких элементах, а в целом мы довольны. Что случилось на дорожке шагов? Мы немного раньше приехали по музыке, хотел сделать растянутое движение, чтобы музыку заполнить, и в итоге слегка запнулся, — передаёт слова Артемьевой и Брюханова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Материалы по теме
Рокировка года. Бойкова/Козловский не дадут Мишиной/Галлямову вернуться на вершину? LIVE
Live
Рокировка года. Бойкова/Козловский не дадут Мишиной/Галлямову вернуться на вершину? LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android