Фигурное катание

Елена Вайцеховская раскрыла, чей ритм-танец считает лучшим в текущем сезоне

Елена Вайцеховская раскрыла, чей ритм-танец считает лучшим в текущем сезоне


Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высоко оценила прокат ритм-танца дуэтом Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано на чемпионате России – 2026.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Танцы на льду. Ритм-танец
18 декабря 2025, четверг. 16:00 МСК
Окончено

«Уникальность Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано заключается для меня в том, что ребята, как мне кажется, поняли, что в этом сезоне им просто не дадут подняться на пьедестал. По ряду причин они, конечно же, сами этому поспособствовали, но не об этом сейчас речь.

А о том, что отнеслись Пасечник и Чиризано к этой неприятной для себя реальности очень правильным образом — они продолжают кататься как люди, получающие просто-таки феноменальное удовольствие от процесса. Вне зависимости от того, кто и как это оценит от судейского борта.

Вот эта абсолютная раскованность, азарт, скорость бешеная, внутренняя стойкость производят настолько сильное впечатление… Не говоря уже о том, что в моём понимании это лучший ритм-танец сезона.

Ребята, спасибо! И катайтесь! Не зря же вам зал орал после проката, как никакой другой паре», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Новости. Фигурное катание
