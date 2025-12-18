Мишина и Галлямов захватили лидерство на ЧР-2026 по итогам короткой программы

В Санкт-Петербурге завершились прокаты коротких программ у спортивных пар в рамках чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. Промежуточными лидерами соревнований стали двукратные бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, судьи оценили их прокат в 79,03 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Спортивные пары. Короткая программа

Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,03 балла. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,42. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 70,81.

Спортивные пары на ЧР-2026 представят свои произвольные программы и разыграют медали 20 декабря. Начало – в 15:45 мск.