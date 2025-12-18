Мишина и Галлямов захватили лидерство на ЧР-2026 по итогам короткой программы

Скидки
Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты коротких программ, спортивные пары, 18 декабря 2025

Комментарии

В Санкт-Петербурге завершились прокаты коротких программ у спортивных пар в рамках чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. Промежуточными лидерами соревнований стали двукратные бронзовые призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, судьи оценили их прокат в 79,03 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Спортивные пары. Короткая программа

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,03 балла.
  2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,42.
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 70,81.

Спортивные пары на ЧР-2026 представят свои произвольные программы и разыграют медали 20 декабря. Начало – в 15:45 мск.

Календарь ЧР-2026 по фигурному катанию
