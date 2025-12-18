Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию: результаты 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, в Санкт-Петербурге завершился первый соревновательный день чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Танцы на льду. Ритм-танец

Александра Степанова/Иван Букин – 87,45 балла. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 84.82. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 80,22. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 79,37. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 76,76. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 76,47.

Спортивные пары. Короткая программа