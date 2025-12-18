Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию: результаты 18 декабря
Сегодня, 18 декабря, в Санкт-Петербурге завершился первый соревновательный день чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты на 18 декабря
Танцы на льду. Ритм-танец
- Александра Степанова/Иван Букин – 87,45 балла.
- Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 84.82.
- Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 80,22.
- Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 79,37.
- Анна Щербакова/Егор Гончаров – 76,76.
- Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 76,47.
Спортивные пары. Короткая программа
- Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,03 балла.
- Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,42.
- Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 70,81.
- Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 70,02.
- Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 68,90.
- Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 68,75.
