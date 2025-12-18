Скидки
Главная Фигурное катание Новости

Чемпионат России по фигурному катанию 2026: результаты, 18 декабря 2025

Чемпионат России — 2026 по фигурному катанию: результаты 18 декабря
Комментарии

Сегодня, 18 декабря, в Санкт-Петербурге завершился первый соревновательный день чемпионата России – 2026 по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Фигурное катание. Чемпионат России — 2026, Санкт-Петербург. Результаты на 18 декабря

Танцы на льду. Ритм-танец

  1. Александра Степанова/Иван Букин – 87,45 балла.
  2. Василиса Кагановская/Максим Некрасов – 84.82.
  3. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 80,22.
  4. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано – 79,37.
  5. Анна Щербакова/Егор Гончаров – 76,76.
  6. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов — 76,47.

Спортивные пары. Короткая программа

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 79,03 балла.
  2. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — 77,42.
  3. Елизавета Осокина/Артём Грицаенко — 70,81.
  4. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – 70,02.
  5. Юлия Артемьева/Алексей Брюханов – 68,90.
  6. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев – 68,75.
Календарь ЧР-2026 по фигурному катанию
