Бойкова прокомментировала свою ошибку в КП на чемпионате России

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала свою ошибку во время проката короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Бойкова/Козловский занимают второе место после короткой программы, набрав 77,42 балла, уступая паре Александр Галлямов/Анастасия Мишина (79,03).

«В короткой программе меньше элементов, поэтому не так сложно себя собрать после ошибки. Просто, к сожалению, не получается получить такое удовольствие от проката, которое хотелось бы», – сказала Бойкова в эфире Первого канала.

Фигуристы представят свои произвольные программы 20 декабря. Чемпионат России – 2026 проходит с 18 по 21 декабря.