«Находимся в борьбе». Козловский — об отставании от Мишиной/Галлямова после КП

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, прокомментировал прокат короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Бойкова/Козловский получили от судей 77,42 балла и занимают промежуточное второе место. Лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 79,03 балла.

«Могу сказать, что прокат получился нормальным. Да, была допущена одна ошибка. Но в остальном он получился хорошим. За него мы получили приличные баллы и находимся в борьбе. В определённый диапазон баллов мы попали», — сказал Козловский в эфире Первого канала.