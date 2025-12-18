Козловский — о смене костюма: жёлтый хорошо подчёркивает Сашину идеальную фигуру

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали об изменённом варианте своего костюма в короткой программе, который они представили на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Козловский: Он выглядит очень смачно и по киношному. Чёрный костюм — стандартный, базовый и абсолютно понятный. Жёлтый костюм по-настоящему яркий и очень хорошо подчёркивает Сашину, по моему мнению, просто идеальную фигуру.

Бойкова: Считаю, что новый костюм очень заметный. Ведь жёлтый цвет очень яркий, и его не так часто можно увидеть в фигурном катании. И он привлекает больше внимания к себе. С этой стороны он выигрышнее в чём-то. Но чёрный костюм я тоже люблю, потому что это прямо кутюрная работа. Это платье вдохновлено Жан-Полем Готье и его коллекцией 2000-го года. Поэтому мне два костюма нравятся. Просто в определённых ситуациях мы подбираем определённые костюмы. Сейчас нужно было особое внимание, поэтому жёлтый, — сказали фигуристы в эфире Первого канала.