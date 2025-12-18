Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Бойкова и Козловский рассказали о планах на день перерыва на ЧР-2026

Бойкова и Козловский рассказали о планах на день перерыва на ЧР-2026
Комментарии

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали о планах на выходной день перед произвольной программой на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Бойкова/Козловский занимают второе место после короткой программы, набрав 77,42 балла, уступая паре Александр Галлямов/Анастасия Мишина (79,03).

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Окончено

«Проведём лёгкую ненапряжную тренировку, и всё», – сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

В пятницу, 19 декабря, спортивные пары не будут принимать участие в соревнованиях. Свои произвольные программы фигуристы представят 20 декабря.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 декабря.

Материалы по теме
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android