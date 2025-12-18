Бойкова и Козловский рассказали о планах на день перерыва на ЧР-2026

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали о планах на выходной день перед произвольной программой на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге. Бойкова/Козловский занимают второе место после короткой программы, набрав 77,42 балла, уступая паре Александр Галлямов/Анастасия Мишина (79,03).

«Проведём лёгкую ненапряжную тренировку, и всё», – сказали Бойкова и Козловский в эфире Первого канала.

В пятницу, 19 декабря, спортивные пары не будут принимать участие в соревнованиях. Свои произвольные программы фигуристы представят 20 декабря.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 декабря.