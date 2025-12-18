Бойкова и Козловский пойдут на четверной выброс в произвольной программе на ЧР-2026

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, рассказали пойдут ли они на четверной выброс во время исполнения произвольной программы на чемпионате России – 2026. Бойкова/Козловский занимают второе место после короткой программы, набрав 77,42 балла, уступая паре Александр Галлямов/Анастасия Мишина (79,03).

«Да, мы будем исполнять четверной выброс в произвольной программе», — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Свои произвольные программы фигуристы представят 20 декабря. Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 декабря.