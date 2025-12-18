Мишина отреагировала на победу с Галлямовым в короткой программе на чемпионате России

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, поделилась эмоциями от первого места по итогам прокатов короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

«Своим прокатом довольны, получилось практически всё. Были третьи уровни, будем их исправлять. Интерактивные борты? Здорово, что так украсили арену, это придаёт праздничное настроение, выглядит это всё очень здорово. Буду ли в выходной болеть за кого-то на трибунах? Всегда очень тяжело даётся просмотр вживую, в сборной все друзья и знакомые, переживаешь за каждого. Легче смотреть по видео и желательно не в прямом эфире», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.