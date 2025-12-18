Скидки
Мишина отреагировала на победу с Галлямовым в короткой программе на чемпионате России

Комментарии

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира и Европы Анастасия Мишина, выступающая в спортивной паре с Александром Галлямовым, поделилась эмоциями от первого места по итогам прокатов короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Окончено

«Своим прокатом довольны, получилось практически всё. Были третьи уровни, будем их исправлять. Интерактивные борты? Здорово, что так украсили арену, это придаёт праздничное настроение, выглядит это всё очень здорово. Буду ли в выходной болеть за кого-то на трибунах? Всегда очень тяжело даётся просмотр вживую, в сборной все друзья и знакомые, переживаешь за каждого. Легче смотреть по видео и желательно не в прямом эфире», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

