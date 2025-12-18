Козловский рассказал, какое влияние на их с Бойковой пару оказала пауза в общении со СМИ

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал, как пауза в общении со СМИ повлияла на их подготовку к чемпионату России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Пауза в общении со СМИ? Нам это понравилось. Это шутка. Нам это помогло сконцентрироваться на себе. Да и у вас появилось больше вещей, которые мы можем обсудить. Форма к чемпионату России у нас очень хорошая. Сегодняшний прокат, помарка ни в коем образе не влияют на текущее состояние. Хорошо себя чувствуем, ощущаем. Такое же состояние нужно сохранить на следующие два дня. Связано ли с этим создание телеграм-канала? Вышел закон, согласно которому в запрещённых соцсетях нельзя размещать рекламу», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.