Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Козловский рассказал, какое влияние на их с Бойковой пару оказала пауза в общении со СМИ

Козловский рассказал, какое влияние на их с Бойковой пару оказала пауза в общении со СМИ
Комментарии

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, рассказал, как пауза в общении со СМИ повлияла на их подготовку к чемпионату России – 2026, который проходит в Санкт-Петербурге.

«Пауза в общении со СМИ? Нам это понравилось. Это шутка. Нам это помогло сконцентрироваться на себе. Да и у вас появилось больше вещей, которые мы можем обсудить. Форма к чемпионату России у нас очень хорошая. Сегодняшний прокат, помарка ни в коем образе не влияют на текущее состояние. Хорошо себя чувствуем, ощущаем. Такое же состояние нужно сохранить на следующие два дня. Связано ли с этим создание телеграм-канала? Вышел закон, согласно которому в запрещённых соцсетях нельзя размещать рекламу», — передаёт слова Козловского корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Материалы по теме
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Степанова/Букин вне конкуренции, а Мишина/Галлямов триумфально вернулись за золотом ЧР!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android