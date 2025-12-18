Бойкова объяснила смену костюма в короткой программе на ЧР-2026

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский прокомментировали второе место по итогам проката короткой программы на чемпионате России – 2026 в Санкт-Петербурге.

Козловский: Буду краток: нормально катались, получили очень хорошие баллы, будем смотреть, что получится в субботу.

Бойкова: Костюм? Мы не вернулись, изначально была такая задумка, что я буду на чемпионате России в жёлтом комбинезоне. А Дима остался в новом костюме. Дальше будем кататься в чёрных костюмах, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Спортивные пары на ЧР-2026 представят свои произвольные программы и разыграют медали 20 декабря. Начало – в 15:45 мск.