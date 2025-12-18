Скидки
Фигурное катание

Козловский предложил Галлямову катать короткую программу под Кар-Карыча из «Смешариков»

Козловский предложил Галлямову катать короткую программу под Кар-Карыча из «Смешариков»
Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, предложил паре Александр Галлямов/Анастасия Мишина катать короткую программу под песню Кар-Карыча из «Смешариков». Козловский/Бойкова занимают второе место после короткой программы чемпионата России – 2026, набрав 77,42 балла.

Фигурное катание. ЧР-2026. Санкт-Петербург
Спортивные пары. Короткая программа
18 декабря 2025, четверг. 18:45 МСК
Окончено

Галлямов: Нервничал ли сегодня перед прокатом? Недавно смотрел «Смешариков», у меня в голове играло, как Кар-Карыч пел «Травиату».

Козловский: Может, вам вторую половину сезона катать под кавер? — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Чемпионат России – 2026 по фигурному катанию проходит в Санкт-Петербурге с 19 по 21 декабря.

