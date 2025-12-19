Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Тарасова: Аделия Петросян в последние годы доминирует, очень сильная девушка

Татьяна Тарасова: Аделия Петросян в последние годы доминирует, очень сильная девушка
Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уровне двукратной чемпионки России и трёхкратной победительницы финала Гран-при России Аделии Петросян.

«Петросян в последние годы доминирует. Она была лучшей среди лучших. Поэтому попала в олимпийский отбор. Аделия – очень сильная девушка», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

В сентябре 2025 года действующая чемпионка России и победительница Гран-при России в женском одиночном катании Аделия Петросян выиграла отборочный турнир к зимним Олимпийским играм — 2026, на котором по квоте была единственной российской фигуристкой.

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой:

Материалы по теме
Аделия Петросян исполнила в тренировочном прокате ПП тройной аксель и два четверных тулупа
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android