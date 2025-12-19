Татьяна Тарасова: Аделия Петросян в последние годы доминирует, очень сильная девушка

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась об уровне двукратной чемпионки России и трёхкратной победительницы финала Гран-при России Аделии Петросян.

«Петросян в последние годы доминирует. Она была лучшей среди лучших. Поэтому попала в олимпийский отбор. Аделия – очень сильная девушка», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

В сентябре 2025 года действующая чемпионка России и победительница Гран-при России в женском одиночном катании Аделия Петросян выиграла отборочный турнир к зимним Олимпийским играм — 2026, на котором по квоте была единственной российской фигуристкой.

Видео: Аделия Петросян на занятии с первым тренером Ириной Страховой: