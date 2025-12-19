Тарасова на примере Акатьевой и Горбачёвой объяснила, почему растёт количество травм

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о травматизме в современном фигурном катании на примере Софьи Акатьевой и Алины Горбачёвой.

«Мне очень жаль, что Акатьева и Горбачёва не будут выступать на чемпионате России из-за травм. К сожалению, количество травм увеличивается, потому что девушки делают многооборотные прыжки», — приводит слова Тарасовой Metaratings.

Ранее стало известно, что чемпион России — 2023 Софья Акатьева и бронзовый призёр чемпионата России – 2025 Алина Горбачёва не выступят на чемпионате России — 2026 в Санкт-Петербурге из-за травм.

Видео: Новая произвольная программа Софьи Акатьевой (2024 год)