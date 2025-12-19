Бойкова плакала в Kiss & Cry, Степанова/Букин радовались баллам. Фото первого дня ЧР-2026

18 декабря в Санкт-Петербурге на льду дворца спорта «Юбилейный» стартовал чемпионат России — 2026 по фигурному катанию. Первыми в борьбу вступили танцевальные дуэты, которые показали судьям зажигательные ритм-танцы. Лидерство захватили четырёхкратные чемпионы страны Александра Степанова и Иван Букин. Второе место занимают Василиса Кагановская и Максим Некрасов (84,82). На третьей строчке — Екатерина Миронова и Евгений Устенко (80,22).

Короткую программу в соревнованиях спортивных пар с безупречным прокатом выиграли Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,03 балла). Вторыми, допустив ошибку при исполнении выброса, стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (77,42). Третий результат показали Елизавета Осокина и Артём Грицаенко (70,81).

Лучшие кадры первого дня соревнований чемпионата России — 2026 — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.